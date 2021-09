Notte “agitata” a Saronno

La chiamata al 118 è stata fatta alle 00.41 per un giovane che poi è stato trasferito all’ospedale di Saronno per intossicazione etilica. Il tutto è successo in Corso Italia 45.

Poco dopo, all’1di notte, una seconda ambulanza è intervenuta in piazza Volontari del sangue per un fatto più grave. Un 22enne è stato vittima di aggressione ed è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate milanese.

In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri di Saronno

