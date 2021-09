Piromane per hobby, incendia 5 auto

La scorsa notte un piromane, un uomo italiano di 53 anni pregiudicato per reati simili, incendi, furti e danneggiamenti, ha dato alle fiamme 5 auto parcheggiate lungo la strada che seguiva mentre camminava. La segnalazione è arrivata al 112 alle 3 del mattino.

Alcuni ragazzi avevano visto il piromane dare fuoco alla prima auto, una Opel Zafira, in via Mosca. All’arrivo dei vigili del fuoco e dei poliziotti però il piromane aveva già dato fuoco anche alla seconda auto, un furgone Mercedes Sprinter a via Cannabil. Intanto che il vigili del fuoco spegnevano il primo incendio e che i poliziotti lo cercavano il piromane ha incendiato un Peugeot in Via Rismondo, un altro furgone Ducato in via Cannabil e una AC1 in via Vittuone.

Infine dopo la quinta auto, i poliziotti lo hanno rintracciato in Via Valle. Non lo hanno trovato in flagranza, ma lo hanno riconosciuto dalla descrizione fatta dai primi testimoni. Tutte le auto purtroppo sono andate distrutte. Da quanto comunicato dalla questura l’uomo non aveva un movente, ne economico nè per vendetta, ha scelto le auto a caso. Non sono risultati neppure problemi psichiatrici. Il piromane abita in zona

Il piromane accendeva della diavolina e poi la appoggiava sui pneumatici delle auto scelte a caso mentre passeggiava fra le vie dei Baggio. Dopo aver acceso il fuoco si allontanava prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Cambiava via e poi dava fuoco ad un’ altra auto. Infine dopo la quinta auto, i poliziotti lo hanno rintracciato in Via Valle. Lo hanno riconosciuto dalla descrizione fatta dai primi testimoni, fermato e arrestato.

