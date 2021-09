La veglia della Croce. Legnano

Nella serata di venerdì 10 settembre 2021 Legnano si prepara alla “Veglia della Croce” con la presenza dei figuranti del Palio che verrà.

Cera e fiori per la Croce, simboli di preghiera e devozione. La celebrazione si è tenuta nella basilica minore di San Magno.

I capitani del Palio si spogliano delle insegne davanti alla Croce in segno di umiltà e di esempio per i membri delle contrade di appartenenza.

L’invocazione allo Spirito Santo ha avuto un significato particolare dopo il picco della pandemia: un significato di forza, speranza e protezione non solo per il Palio ma per tutti.

La veglia è stata arricchita dalle note del coro Jubilate e dall’annuncio che la Cassazione ha stabilito che proprio la croce- Crocifisso potrà rimanere nelle aule pubbliche