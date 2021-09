Tenta rapina alla farmacia Tolstoj, ma ne prende un sacco ed una sporta

Milano, Giambellino. Ieri, poco prima di mezzogiorno, un 25enne turco, ma con cittadinanza italiana, è entrato nella farmacia di via Tolstoj a Milano, armato di taglierino e con il cappuccio della felpa tirato sul viso.

Il coltello

Ha mostrato il coltello alla dipendente della farmacia, una ragazza di 28anni, che in quel momento era al banco e le ha intimato di aprire al cassa. Poi ha subito girato intorno al bancone, la ha spinta per terra e ha tentato di aprire la cassa da solo. La donna ha gridato.

La panca

Dal retro sono usciti il farmacista e l’elettricista, che era lí per lavoro. Il farmacista ha urlato. Invece l’elettricista ha afferrato una panca e la ha lanciata contro il rapinatore, colpendolo.

Veneto in bicicletta

Il rapinatore è fuggito, ma uscendo dalla farmacia con il cappuccio sul volto è stato notato da un 31enne di Venezia che passava in bicicletta e aveva sentito le urla. Il 31enne ha inseguito in bicicletta il rapinatore, gli si è gettato addosso e lo ha bloccato a terra. In quel momento è arrivata la volante inviata dalla centrale del 112, che ha preso in consegna il rapinatore, arrestandolo.

Ferita la giovane dipendente

La 28enne dipendente della farmacia è rimasta ferita. Quando il rapinatore la ha buttata per terra per andare ad aprire la cassa da solo le ha fatto sbattere la testa e la schiena sul pavimento. Al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove è stata portata con un’ambulanza dell’Intervol di Milano, le hanno diagnosticato una distrazione cervicale e ematomi alla schiena guaribili in 7giorni.

Nessuna resistenza all’arresto

Il turco non ha fatto resistenza all’arresto. Quando una giornata inizia così, quando si incontrano le persone e le panche sbagliate, è meglio lasciar perdere. Ha già molti precedenti, sapeva cosa rischiava. Era uscito di prigione dopo aver scontato la pena, nel 2020. Ora ci è tornato. Si trova infatti a San Vittore, in attesa della decisione del giudice.

