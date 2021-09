Donare sangue anche senza “Green pass”: controlli garantiti. Avis Corbetta

Si precisa che l’accesso del donatore Avis alle sedi di raccolta, nel rispetto delle misure di prevenzione generale a garanzia della sicurezza della donazione, non è subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19 (“Green pass”)”.

Promozioni

Una nota del Centro Nazionale Sangue ha chiarito che nessuna tra le recenti misure del Decreto Legge del 23 luglio 2021 impedisce l’accesso alle sedi di raccolta di sangue ed emocomponenti, sia che si trovino all’interno di un ospedale, sia che siano ubicate altrove, per chi fosse sprovvisto del “Green Pass”. Del resto la salute del donatore è costantemente monitorata così come prima di ogni donazione. Per chi dunque non ha potuto ancora vaccinarsi per diversi motivi, non si preclude la possibilità di donare il proprio sangue.

Promozioni

Si ricorda quindi che c’è la possibilità di donare sangue attraverso l’Avis di Corbetta: per informazioni è attivo il 3663196618.

Promozioni