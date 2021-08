La Guardia di Finanza prende un marocchino, ma lo deve inseguire. 4 militari feriti

La Guardia di finanza delle compagnie di Paderno Dugnano e di Gorgonzola lo stava cercando, e dopo diversi appostamenti e pedinamenti, lo hanno individuato nel comune di Calcio, in provincia di Bergamo. Lui è un trafficante di droga marocchino di 24 anni, ed è stato arrestato in flagranza di reato mentre, armato, trasportava un carico da 8,3 kg di cocaina, per un valore sul mercato di circa 500mila euro. Con sè aveva tutta l’attrezzatura, 2 bilancini e materiale per il confezionamento di dosi destinate allo spaccio. Era armato, aveva una pistola semiautomatica clandestina con le relative munizioni, e 25mila euro in contanti.

La cattura del trafficante non è stata semplice. Una volta individuato, a Calcio, e preparato il posto di blocco, quando i militari gli hanno intimato l’alt, il trafficante ha speronato un’auto di servizio, danneggiandola, ferendo i militari, ed è fuggito. Li ha obbligati ad inseguirlo per più di 5 km, fino al comune di Palosco (Bg). Poi si è infilato in una via chiusa. Ha tentato di tornare indietro e di fuggire nuovamente, danneggiando un’altra auto di servizio e diverse automobili private parcheggiate, mai militari lo hanno fermato

Lo hanno bloccato, neutralizzato e ammanettato. Il marocchino ha fatto resistenza anche all’arresto. Nell’operazione sono rimasti feriti 4 militari. Hanno diverse contusioni lievi e alcuni tagli causati dalla rottura di un finestrino dell’auto. Sono stati refertati in ospedale, ma fortunatamente non hanno avuto bisogno di essere ricoverati. Il trafficante è invece stato fortunato, e non si è fatto nulla.

Durante la perquisizione dell’automobile è stata trovata la cocaina, nascosta sotto i sedili, il materiale da confezionamento, la pistola e i 25 mila euro. Il 24enne marocchino ora si trova nel carcere di Bergamo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

