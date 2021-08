Vicini pericolosi. A fuoco l’auto della Consigliera del condominio

il materiale repertato e il garage sono stati sequestrati in attesa di effettuare ulteriori accertamenti tecnici. Il movente del gesto è in fase di accertamento, ma potrebbe essere riconducibile a dissidi condominiali.

Quando si sono presentati da lei, i carabinieri si sono accorti che la 66enne aveva con sè garze e farmaci per il trattamento delle ustioni, acquistati in una vicina farmacia poco dopo l’incendio. Sulla gamba destra aveva diverse ustioni, che le sono state medicate e refertate sul posto dal 118, chiamato dai carabinieri.

La vittima è una 73enne italiana, consigliere di condominio. L’incendio ha annerito la facciata del condominio e ha danneggiato altri 2 veicoli parcheggiati nel cortile condominiale. Non ha fortunatamente causato feriti. Le indagini e l’analisi delle immagini di un impianto di video sorveglianza presente in zona, hanno permesso di individuare la donna .

Non fate arrabbiare i vicini pericolosi

