Rissa nella notte. Bovisio Masciago (Mb)

Dalle parole ai fatti e dai fatti alla rissa avvenuta nella notte di sabato 28 agosto 2021 in via Matteotti, all’altezza del numero civico 4 e cioè non lontano dal Barber club di Bovisio Masciago (Mb).

Promozioni

Non si esclude che il diverbio sia iniziato in un luogo limitrofo, come spesso accade in fatti come questo. Sta di fatto che la chiamata al 118 è stata fatta qui 28 minuti dopo la mezzanotte. Sul posto anche i carabinieri di Desio.

Promozioni

Ad avere la peggio un uomo di 41 anni soccorso dai sanitari dell’ambulanza e trasferito all’ospedale di Paderno Dugnano. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti.

Promozioni