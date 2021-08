Al San Paolo un 16 perché ubriaco. Basiglio

Notte agitata per un 16enne a Basiglio. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Milano per un’intossicazione etilica.

Il fatto è avvenuto alle 2.48 di sabato 28 agosto 2021 in piazza Marco Polo: la chiamata al 118 e l’invio sul posto di un’ambulanza, nonché il trasporto in ospedale. Per fortuna ora il giovane sta meglio.

Purtroppo i casi di minori che cadono vittima dell’abuso di alcolici, anche solo per una volta o per una “bravata”, è in crescita soprattutto tra i giovanissimi.

