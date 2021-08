Aggressione nella notte in via Monte Grappa 7, all’altezza della macelleria islamica. Le cause restano da chiarire ma di certo è che è finito in ospedale un uomo di 34 anni.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 2.16 di notte, sabato 28 agosto 2021. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milano e un’ambulanza. Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Melegnano e una persona in Questura.

