Qualità certificata, sapori di una volta e…latte vero per davvero! Azienda Agricola Rossi. Abbiategrasso

Vi ricordate quando la mamma o la nonna preparava pane e burro? Quella corposità e quel sapore che si ritrova anche negli yogurt preparati con puree di frutta fresca, nei formaggi gustosi come il gorgonzola, nella mozzarella fresca e delicata e nella candida ricotta. Ideali per creare piatti salati e dolci o da assaporare semplicemente con una croccante insalata estiva o con riso non trattato in vendita diretta.

E infine, il profumo del risotto che si mangiava durante il pranzo delle domenica! Sapori e atmosfere di una volta che si possono ritrovare nei prodotti dell’Azienda Agricola Rossi di Abbiategrasso (Cascina Ginibissa al confine con Cassinetta di Lugagnano) disponibili anche nel pratico distributore automatico. Tradizione sì, ma con le certezze e i controlli di oggi, che garantiscono ciò che si mangia e da dove arrivano le materie prime che vengono direttamente vendute o usate per il prodotto finito.

L’Azienda Agricola Rossi, cascina Ginibissa, si trova al confine con Cassinetta di Lugagnano

All’Azienda agricola Rossi, gestita dai fratelli Beppe e Giancarlo, si trova infatti il latte crudo di giornata, lo yogurt in 12 gusti di produzione propria, il riso non trattato, ma anche una serie di latticini come il gorgonzola, il burro, la ricotta e le mozzarelle fresche di latte di mucca di “Lecco latte” che garantisce la provenienza degli ingredienti direttamente dai pascoli alpini. Qui si trova anche l’ospitalità e la sincerità della nostra gente, che non ha prezzo!

La vendita diretta

La vendita diretta fa bene al portafogli (un litro di latte crudo costa solo 1 euro!) ma anche all’ambiente dato che il contenitore si può acquistare in loco e riutilizzare più volte, così come i barattoli in vetro degli yogurt che vengono riciclati, ma soprattutto vengono abbattute le emissioni di Co2 relative alla catena distributiva che solitamente comporta viaggi chilometrici. La vendita diretta fa bene alla salute non solo per ciò che si mangia ma anche peri rapporti che si imbastiscono. Chi ha bimbi piccoli sa che l’Azienda agricola Rossi è un mondo di divertimento sano per i bambini che possono vedere mucche e vitelli, dar loro da mangiare il fieno, accarezzarli, vedere con i propri occhi una fattoria didattica. Perché non regalare ai figli una passeggiata speciale che rimarrà tra i loro ricordi d’infanzia più belli? Oltretutto la famiglia Rossi è presente nelle fiere, nelle sagre di paese dando il proprio contributo storico, economico e sociale al territorio, mantenendo viva la tradizione agricola-contadina locale e italiana.

Benessere animale, le mucche si concedono il massaggio

Il distributore automatico

Cambia monete, self service dalle 7.30 alle 22 e 7 giorni su 7 con la possibilità di riutilizzare o riciclare i contenitori sterilizzati. Qui si trovano latte, yogurt, burro, gorgonzola, ricotta, mozzarelle.

Il locale mungitura (sinistra) e il locale filtratura (destra)

Il latte

Da qui parte tutto, dalle mucche di razza Bruna Alpina e Frisona Italiana che mangiano esclusivamente ciò che è prodotto in azienda a “centimetri zero” e che danno vita alla filiera corta da portare in tavola. I controlli sul latte crudo vengono fatti giornalmente e sono un punto di forza per l’azienda e una garanzia per il consumatore. Solo chi ha il distributore di latte crudo è sottoposto a regole così rigide. A questi, si sommano i controlli mensili su ogni capo di bestiame per certificare che le mucche siano indenni alla tubercolosi, leucosi e brucellosi. Se anche un solo capo di bestiame risulta positivo, viene immediatamente allontanato e venduto.

Yogurt di produzione propria

Yogurt

Di produzione propria, è disponibile in vasetti di vetro nuovi e riciclati e sterilizzato. Oltre allo yogurt bianco al naturale è disponibile quello al Miele di Oleggio, al cioccolato, al caffè o con l’aggiunta di purea di frutta (non contiene acqua ma solo frutta) nelle varianti di mirtillo, albicocca, fragola, frutti di bosco: e ancora, alla menta, ai cereali e alla nocciola con la medesima purea. Questo yogurt non ha conservanti o zuccheri aggiunti ma solo latte, fermenti lattici e purea arriva da una ditta di Modena che ne certifica la qualità e purezza degli ingredienti.

Mozzarella, gorgonzola e il burro

Fattoria didattica

L’essere aperta al pubblico, con tutte le precauzioni che impone la normativa vigente, fa dell’Azienda agricola Rossi una peculiarità. Qui si svolgono visite didattiche per scuole elementari e d’infanzia. Si trasmette ai più piccoli l’amore per gli animali, per la natura e per la nostra terra; per un lavoro che rischia di essere abbandonato dagli italiani ma che è tra i più nobili perché dà il cibo quotidiano e sano a tutte le generazioni, a chi deve crescere e costruire il futuro. Sono attivi i numeri 339.5891295 e 347.3324518. Per visionare le attività e la struttura dell’Azienda agricola Rossi accedere all’omonima pagina web dove si trovano tutti i contatti.

