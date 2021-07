Presidio permanente fuori dalla Gianetti Ruote contro la chiusura dello stabilimento e i licenziamenti

Rho. Nella mattinata del 23 luglio i dipendenti della Gianetti Ruote che risiedono a Rho, accompagnati dalle RSU e dal Segretario generale UILM Milano, Monza e Brianza, Vittorio Sirti, hanno incontrato nel Palazzo Comunale il sindaco Pietro Romano e il vice sindaco Andrea Orlandi per portare a conoscenza dell’Amministrazione Comunale la situazione che stanno vivendo. Stabilimento chiuso fin da subito, gli operai sono in presidio permanente 24 ore su 24 davanti al cancello dell’azienda da 3 settimane.

Incontro dei dipendenti residenti a Rho della Gianetti Ruote con l’amministrazione comunale.

Durante l’incontro i dipendenti hanno illustrato la situazione dello stabilimento di Ceriano Laghetto e l’esito degli incontri presso il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.

La vicenda Gianetti Ruote nasce il 4 luglio, quando i 152 dipendenti, alla fine del turno pomeridiano, hanno ricevuto un telegramma che annunciava la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto e l’apertura della procedura per il licenziamento di tutti i dipendenti. Ciò senza che fosse stata data alcun’altra preventiva comunicazione. È subito scattata la mobilitazione di lavoratori, Rsu e sindacati che hanno chiesto e chiedono la riapertura della fabbrica e il mantenimento dei posti di lavoro.

La storica fabbrica di ruote d’acciaio, che produceva anche le ruote per le Harley Davidson, è di proprietà del fondo Quantum Capital Partner, che ha giustificato la decisione di chiudere la fabbrica a causa del perdurare della crisi dello stabilimento che si è aggravata nei mesi di pandemia Covid.

Il Segretario generale UILM Milano, Monza e Brianza, Vittorio Sirti

Queste le parole del Segretario generale UILM Milano, Monza e Brianza, Vittorio Sirti “Abbiamo avuto un incontro al MISE, un incontro positivo per quanto riguarda gli impegni del Ministero, ma negativo per quanto riguarda gli impegni dell’azienda che ha confermato la non volontà di ritirare la procedura di licenziamento e tanto meno la volontà di voler riprendere le attività produttive, che abbiamo chiesto per soddisfare i clienti e cercare nel frattempo un nuovo investitore.” Il Ministero ha chiesto all’azienda di valutare l’ipotesi di un nuovo imprenditore che il Ministero avrebbe cercato con un progetto credibile e di riconvocare il tavolo prima della pausa estiva.

Presidio fuori dallo stabilimento Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto

“Auspichiamo che in questi giorni possa presentarsi qualche imprenditore per manifestare la volontà e l’interesse all’acquisizione della Gianetti Ruote.” conclude il Segretario Vittorio Sirti. Questo il messaggio condiviso del sindaco Pietro Romano e del vice sindaco Andrea Orlandi “Il Comune di Rho è al fianco dei lavoratori. Esprimiamo solidarietà ai lavoratori della Gianetti Ruote, azienda prima rhodense, che da un giorno all’altro si sono trovati senza lavoro. Auspichiamo che le trattative in corso seguite dal MISE e da Regione Lombardia possano portare ad una soluzione positiva e quindi agevolare potenziali investitori per l’acquisto e la conseguente riapertura della produzione a Ceriano Laghetto”.