Rho, Fratelli D’Italia dedica il proprio circolo a Paolo Borsellino

Rho. Il 19 luglio 2021 in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo, dove nel 1992 il giudice Paolo Borsellino e i 5 componenti della sua scorta persero la vita, il Circolo di Rho di Fratelli D’Italia viene intitolato, su iniziativa dell’attivista Andrea Recalcati, a Paolo Borsellino, uno dei simboli per eccellenza della lotta alla mafia e fiero appartenente alla tradizione della destra italiana, si iscrisse al Fronte Universitario d’Azione Nazionale, organizzazione degli universitari missini nel 1959. Paolo Borsellino è una delle personalità più importanti e prestigiose nell’ambito della lotta a Cosa Nostra, conosciuto sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Andrea Recalcati, attivista di Fratelli D’Italia Circolo di Rho “Paolo Borsellino”

“Abbiamo scelto di dedicare il nostro circolo a quello che a tutti gli effetti è stato e sarà sempre un eroe nazionale.” queste le prime parole di Andrea Recalcati, che prosegue “Paolo Borsellino non è solo un simbolo della lotta alla mafia, quella palude da sradicare con qualsiasi mezzo dalla faccia della terra, ma è anche un uomo che ci richiama ogni giorno ad aver coraggio, a parlare, a essere fieri della nostra identità e a difendere ciò che abbiamo di più caro.”

“Per riprendere una sua frase infatti ‘Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola’. Per non avere paura però bisogna essere una comunità, bisogna essere uniti e lottare insieme. La lealtà, la legalità e il sacrificio sono elementi indispensabili per il perseguimento di qualsiasi grande ideale. Fratelli d’Italia e tantissimi rhodensi vogliono essere questo.”

Andrea Recalcati classe 1996 è impegnato attivamente da anni nella politica locale sempre a livelli più alti, laureato in Scienze Politiche delle relazioni internazionali, settore di scienze internazionali e istituzioni europee, sta conseguendo la Laurea Magistrale in Scienze Storiche, percorso in storia del pensiero politico.