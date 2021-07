“Pizzeria di Amis”, Battuello di Corbetta. Specialità, feste per grandi e bambini, solidarietà

Ad una manciata di minuti dal centro di Corbetta, nella tranquilla Battuello (via Parini 41), si trova la “Pizzeria di Amis” con forno a legna e cucina. Un locale intimo e ideale soprattutto per feste di compleanno, per i bambini e per il giro pizza. Le sale di diverse dimensioni (una grande per 30 persone, una media per 15 persone e una piccola) sono tutte separate da muri che le rendono adatte ad eventi diversi, garantendo la riservatezza della compagnia che si riunisce. Il giardino interno, recintato, dà la possibilità ai più piccoli di alzarsi dal tavolo ma di stare sotto l’occhio vigile di mamma e papà; e proprio il giardino con basilico, fiori e ulivo, dona un’atmosfera mediterranea per aperitivi e festicciole degli adulti.

La saletta che dà sul giardino interno

Il forno è a legna, si usa lievito madre per una lievitazione naturalmente dalle 48 alle 72 ore, si usa solo mozzarella fior di latte o di bufala, olio extravergine d’oliva e l’impasto della pizza può essere anche integrale. Le dimensioni della pizza/focaccia/pinsa sono classiche o famiglia. Si mangia anche da cucina, incluse le insalatone.

La sala con tv per partite e altro

Asporto, tavoli e giro pizza

La “Pizzeria di Amis” è aperta dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 23, da martedì a domenica. L’asporto è sia a pranzo che a cena, compresa la consegna a domicilio con 1 euro di differenza per il Magentino (2 euro se fuori zona). Recapiti: 02.39197859; 331.1113169; 380.7795808. Il giro pizza (con birra media o bibita e caffè) costa 14 euro più il coperto di 1,5 euro e si tiene il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 22. Da martedì a domenica si può invece pranzare e cenare in loco.

Altre specialità ripiene. Forno a legna

Pizze con cornicione ripieno

Oltre alle pizze tradizionali, che si possono richiedere anche all’interno del menù pranzo a 7 euro con bibita compresa (da martedì a venerdì, da asporto, con consegna a domicilio o in loco), ci sono specialità come quelle con il cornicione ripieno: ingredienti cotti al forno tradizionalmente e altri imprigionati nella “crosta” che cuociono in maniera più delicata. Tra queste la pizza con noci, gorgonzola e pere; quella con pistacchi, stracciatella e mortadella; quella con burrata e prosciutto crudo; quella con mozzarella, ricotta, burrata, salsiccia, ‘nduja e patate al forno. Un’esplosione di gusto!

Uno scorcio del giardino interno, ideale per i bimbi

Se si vuole gustare invece qualcosa di particolare senza scostarsi troppo dalla tradizione, ci sono le pizze ricercate come l’AMIS con pomodoro, mozzarella, patate al forno, salsiccia e porcini, oppure la MISHO con pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, gorgonzola, rucola e grana; e ancora la MILENA con funghi porcini e radicchio, nonché il CALZONE RAFFO farcito con salame piccante. La lista continua nel menù con ben 40 pizze diverse!

Il pane cotto al forno con la pasta della pizza

Focacce, pinsa e cucina (asporto e non)

La pinsa viene servita classica o farcita così come la focaccia. C’è anche la pinsa “Mangia e Tàs” con contorno fantasia a sorpresa. C’è poi lo gnocco fritto, il fritto misto di pesce con tanto di verdure in pastella e alla griglia, la grigliatona di carne (su prenotazione) ideale per 5/6 persone. Fritti, verdure e carne sono di tipologie differenti. E’ disponibile anche il tagliere di salumi (anche con gnocco fritto), le patatine fritte, le insalatone autunnali e con ingredienti tipici stagionali. Su prenotazione si può accompagnare il tutto con il pane cotto al forno cucinato con l’impasto della pizza.

Una delle sale interne

Eventi, compleanni

Eventi, feste, festicciole, compleanni, apericena. Tutto si può concordare (orari, giorni) e per i più piccoli, oltre a pizze, pinse, focacce e cucina, le mamme possono portare da casa la torta. Il giardino interno recintato è un piccolo “rifugio” anche per le mamme che vogliono allattare lontano da sguardi indiscreti e in tranquillità, oppure vogliono far addormentare i bebè. La “Pizzeria di Amis” mette a disposizione le sale e offre anche la possibilità di far “pasticciare” i bambini con l’impasto della pizza facendo imparare loro i rudimenti per diventare in futuro dei piccoli grandi pizzaioli! Non resta che entrare, gustare e divertirsi.

L’accesso (protetto) alla vecchia cantina

Solidarietà

C’è infine la volontà della “Pizzeria di Amis” di dare lo spazio sul proprio cartone della pizza da asporto ad associazioni di disabili o comunque onlus.