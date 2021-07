In bicicletta col PD di Rho. Scoprirne i percorsi

Rho. Domenica 25 luglio, con ritrovo in piazza San vittore a Rho alle ore 18:30, si potrà partecipare a un giro in bicicletta della città, organizzato dal PD rhodense, che attraverserà tutta la città da est a ovest, per un totale di 12 Km immersi nel verde, pedalando sulle piste ciclabili e provando a immaginare un futuro più sostenibile per i nostri cittadini. Biciclettata che terminerà il suo percorso in Villa Burba, dove chi vorrà potrà fermarsi per cena, 15 euro.

“Con questo tour in bici cercheremo insieme di immaginare una città sempre più sostenibile. La sostenibilità, che sia ambientale, sociale o economica, è al centro della nostra visione di città come impegno per le nuove generazioni, le scelte di oggi devono saper guardare oltre, lontano, al futuro dei nostri figli e nipoti.” queste le parole del segretario del Partito Democratico di Rho, Paolo Oltolina, a cui si aggiunge il commento del promotore di questa iniziativa, Edoardo Conti “Rho è piena di aree verdi dove poter far una passeggiata o un giro in bici. Molti cittadini durante la pandemia hanno iniziato a frequentarle e apprezzarle. Ma non possiamo accontentarci. Si può ancora fare molto, pedaliamo insieme il futuro.”

Molto è stato fatto in questi anni, ma resta ancora molta strada da fare per dimezzare le emissioni di CO2 e rendere più verde, sana, sicura e ciclabile la città, anche per rispondere alle grandi sfide sul clima e l’ambiente che Rho, l’Italia e tutto il mondo dovranno affrontare nei prossimi anni, e proprio guardando al futuro, verso MIND, ascoltiamo la riflessione di Edoardo Conti “Ancora poche persone oggi conoscono le nostre ciclabili e le nostre aree verdi, potrebbe essere un buon incentivo per rendere Rho una città sempre più attrattiva, non solo per chi ci vive ma anche per chi abita nei territori limitrofi.”