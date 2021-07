Cena sotto le stelle. Comune di Rho e Confcommercio Rho patrocinano la solidarietà

Rho. Presso l’area polifunzionale di via De Amicis a Rho si torna a fare festa, chiusa per oltre un anno e mezzo a causa dell’emergenza sanitaria, è stata recentemente rinnovata con l’installazione di una nuova tettoia dotata di attrezzature da cucina, per stare tutti insieme nei tanti eventi estivi che si organizzeranno.

La locandina

Si comincia da mercoledì 28 e giovedì 29 luglio alle ore 19:00 con due serate dedicate al buon cibo e allo stare insieme. L’iniziativa “Dall’aperitivo alla cena sotto le stelle”, patrocinata da Comune di Rho e Confcommercio Rho, è supportata da diversi commercianti, che stanno preparando un evento ricco di sorprese. Il primo evento sarà di solidarietà, perché gli utili saranno devoluti a tre associazioni rhodensi Il Filo d’Arianna, la Nave di Teseo e Dimensione Animale Rho ODV.

Taglio del nastro nell’area feste in occasione della 39^ Festa Alpina Rhodense per il 50° di Fondazione del Gruppo di Rho dell’Associazione Nazionale Alpini

Queste le parole del vice sindaco e assessore al commercio Andrea Orlandi “Vogliamo offrire un luogo rinnovato e più funzionale alle associazioni e ai ristoratori per il rilancio degli eventi e delle iniziative del settore duramente provato durante la pandemia.

Alcuni ristoratori locali ci hanno proposto di organizzare serate a tema con specialità gastronomiche e abbiamo quindi voluto accoglierli in quest’area che, grazie ai recenti lavori, sarà inoltre idonea a essere utilizzata dal sistema della protezione civile locale nel caso ce ne fosse la necessità.”

Che conclude con un ringraziamento “Ringrazio a nome dell’Amministrazione e di tutta la città l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Rho per l’attrezzatura che, anche quest’anno, mettono a disposizione con grande generosità.”Consigliate prevendita e prenotazione per evitare le code.