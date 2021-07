Anziani truffati per 50mila euro in contanti con al storia della telefonata

Una brutta abitudine, quella di tenere denaro contante in casa. E’ una abitudine che non si riesce a tenere segreta e c’è sempre qualcuno disposto a vendere l’informazione o ad organizzare truffe e furti, specie se chi tiene così tanto denaro in casa è anziano o facilmente influenzabile.

E’ successo ieri, poco prima della una del pomeriggio, in zona Lambrate. Due persone, marito e moglie, di 88 e 89 hanno chiamato il 112 dopo essersi accorti di essere stati truffati da una donna che ha telefonato loro facendosi passare per la figlia. La storia è sempre la stessa. “C’è stato un incidente. E’ colpa mia, ho combinato un casino, mi arrestano e finisco in tribunale. L’avvocato dice che se pago subito i danni in contanti, ma devo farlo subito. Viene un’amica a prendere i soldi insieme all’avvocato”

La voce rotta, piangente e sconvolta di chi ha telefonato non ha permesso ai due anziani coniugi di riconoscere con sicurezza la figlia. L’ansia generata dalla telefonata ha rotto il sottile limite della prudenza ei truffatori hanno capito che avrebbero avuto gioco facile. hanno sparato la cifra, 50 mila euro. I due coniugi avevano in casa in contanti 60 mila euro in contanti. 10 minuti e la donna era sotto casa a prendere i soldi. Ha raccontato che l’avvocato aspettava in macchina perchè non c’era parcheggio. Ha preso i 50mila euro e se ne è andata.

Solo poco dopo aver consegnato i soldi, i due anziani hanno sentito al telefono la figlia. Chissà, forse solo per sapere se erano arrivati i soldi e se tutto era andato bene. Così hanno scoperto di essere stati truffati e hanno chiamato il 112. Troppo tardi. Anche se era passata una sola ora dal fatto, la donna era sparita. Anche i poliziotti la troveranno sarà molto difficile trovare anche i soldi in contanti e obbligarla alla restituzione. Se solo avessero chiamato la figlia prima dell’arrivo della donna io due coniugi non avrebbero perso i risparmi di una vita e la truffatrice, sarebbe stata arrestata in flagranza.

Il fenomeno delle truffe agli anziani, anche se sono molto diminuite, continuano a rimanere una grave piaga della società. Sono perpetrate da persone senza scrupoli, dalla moralità e dall’onore inesistenti. Spesso però sono catturate. Le indagini sono sempre accurate e sfruttano ogni piccolo particolare per individuare i colpevoli e chi ha passato loro le informazioni sugli anziani da colpire. Speriamo che tra le telecamere stradali e la descrizione, e l’analisi delle conoscenze dei due anziani si riesca almeno ad identificare la colpevole.