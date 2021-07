Incidente fra auto e scooter a Magnago. Muore un uomo

Un grave incidente è stato segnalato poco prima delle 16.30 da Areu a Magnago in via Carroccio all’altezza del numero 29, a fianco della ferrovia, al confine con Vanzaghello. Si tratta di uno scontro fra un’auto e una moto.

Dopo la chiamata al nue 112, sul posto sono stati inviati un elicottero del 118 da Como, un’automedica dell’AAT di Varese e i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio. Sul posto ci sono anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano.

Purtroppo Areu ha anche segnalato che nell’incidente è morto un uomo di circa 48 anni mentre un giovane di circa 22 anni risulta ferito e sta per essere portato in ospedale in codice verde. Non abbiamo altre informazioni per il momento. Consigliamo di evitare, per circa un’ora, di passare sulla strada che dall’uscita della superstrada per Malpensa porta a Vanzaghello. La strada è bloccata, ora per i soccorsi e dopo lo sarà per i rilievi. Della viabilità e dei rilievi si occupano i carabinieri della compagnia di Legnano, che si trovano in questo momento in via Carroccio.