Giù dal campanile: muore un 82enne al Derganino, Milano

Milano, quartiere Derganino. La chiamata al 118 è stata fatta alle 13.30 di mercoledì 21 luglio 2021. L’Areu (Agenzia Regionale Emergenza urgenza) ha classificato il caso come una precipitazione per evento violento e anche noi, in questo momento, stiamo cercando di capirne di più raccogliendo le informazioni dalle fonti ufficiali.

All’inizio non era chiaro infatti se l’uomo fosse caduto dal campanile accidentalmente, oppure a seguito di un atto voluto. Certo è però che l’82enne è caduto dal campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo di via Catone, in zona Derganino. Si tratta di una via privata.

La caduta al suolo non gli ha lasciato scampo e i soccorritori della Croce Viola arrivati sul posto insieme ad un’auto medica non hanno potuto far nulla per lui. L’anziano era un volontario della parrocchia e aveva le chiavi della torre campanaria, che aiutava a tenere in ordine. A ritrovare il corpo senza vita sono stati la moglie e il figlio. Sul posto c’erano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno assistito i carabinieri della compagnia di Milano nei rilievi e negli accertamenti obbligatori per il triste caso.