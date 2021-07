Ossona. Orari per i pazienti della dott. Polizzi

La dott. Polizzi ha comunicato i nuovi orari che saranno in vigore da domani, 19 luglio fino al 30 luglio. Pr il periodo delle ferie la dott.ssa Laura Polizzi sarà sostituita dalla dott.ssa Chiara Faustinelli. contattabile al 3409026485 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, a aprte che negli orari di apertura dell’ambulatorio.

Per questi 10 giorni la dott.ssa sarà contattabile esclusivamente via telefono,. Sul telefono indicato non vi è accesso a nè a email, nè whatapp nè agli sms.

L’ambulatorio sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Nelle foto qui sopra ci sono anche le altre notizie su come rapportarsi con la dottoressa, per quanto riguarda le ricette e i referti medici.