Incidente grave. Auto contro palo. Un 19enne in coma

Questa notte, un grave incidente stradale. Poco prima delle 4 del mattino, in via Alessandro Repetti, al quartiere Forlanini a Milano, un’auto con a bordo due ragazzi è andata a sbattere contro un palo e ha preso fuoco. i ragazzi sono stati soccorsi da 2 ambulanze, 2 auto mediche del 118 di Milano e dai Vigili del fuoco di via Messina che hanno spento le fiamme. Sul posto gli agenti della polizia locale milanese.

Feriti gravi nell’incidente

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19 anni, R.F. che ora si trova in coma per un forte trauma cranico. I soccorritori delle ambulanze lo hanno portato, in codice rosso, all’ospedale di Niguarda.

B.G., invece, un giovane di 27 anni, ha avuto traumi al torace e all’addome. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, in codice giallo. I rilievi dell’incidente sono affidati agli agenti della polizia locale milanese, che si sono recati sul posto alla chiamata del 112.