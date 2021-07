Il piumino indossato con 30°C: sotto la droga. Preso latitante. Sesto San Giovanni

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno tratto in arresto un soggetto di origini albanesi, latitante da circa 2 anni, trovato in possesso di oltre 63 chilogrammidi marijuana.Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio nel comune di Sesto San Giovanni, i Finanzieri della locale Compagnia notavano un soggetto a bordo di uno scooter che, nonostante le alte temperature di questi giorni, indossava stranamente un piumino invernale.

Le Fiamme Gialle, insospettite dalla circostanza, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di traffici illeciti, procedevano ad intimare l’alt al conducente del motoveicolo, che immediatamente si dava alla fuga abbandonando il mezzo. Dopo un lungo inseguimento, i militari sono riusciti a fermare il soggetto mentre tentava di nascondersi in un garage. Sottoposto a perquisizione il fuggitivo veniva trovato in possesso di 215 grammi di marijuana e circa 2 grammi di cocaina. Poiché, inoltre, durante la fuga l’arrestato aveva tentato di sbarazzarsi di un telecomando e ciò non era sfuggito ai Finanzieri, gli stessi, ripercorrendo a ritroso il tragitto percorso dal pusher prima all’alt, riuscivano ad individuare un cancello di accesso ad una autorimessa, nella quale erano parcheggiati un’autovettura e uno scooter, in cui erano occultati oltre 63 chili di marijuana.

Al termine delle operazioni, il soggetto è stato arrestato e condotto presso il carcere di Monza. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni malavitose proventi per oltre 200.000 euro.