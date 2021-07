Nuova climatizzazione e illuminazione all’auditorium. Marcallo

Con delibera di Giunta è stato approvato per l’auditorium delle scuole medie di Marcallo con Casone, site in via al Donatore di sangue, il progetto di climatizzazione a cui si affianca l’ampliamento dell’impianto elettrico. Da legge regionale, il Comune beneficerà per il 2021 di 100mila euro e il progetto di climatizzazione ne costerà poco meno di 56mila mentre quello riferito all’illuminazione 42.649,79 euro.

Climatizzazione

I lavori saranno spalmati su circa 8 settimane lavorative e prevedono di smantellare l’impianto e il sistema già in uso per la sostituzione . Tra i tanti lavori si conta di effettuare la tubazione esterna, la predisposizione di una rete di raccolta delle condense e la climatizzazione nonché recuperatori di calore al piano terra per un’efficienza maggiore e minori costi/impatto ambientale. Si tratta dunque di un adeguamento dell’impianto termico e di quello frigorifero con pompe di calore condensate.

Illuminazione

Nell’auditorium si dovranno rimuovere due prese ad incasso, che sono attualmente presenti nella zona che sarà occupata dai nuovi locali. Nell’auditorium si dovrà anche provvedere allo spostamento di un preesistente proiettore Led a plafone in nuova posizione, formando nuova derivazione. Per alimentare luci e prese nei nuovi locali, nonché la nuova pompa di calore e le relative apparecchiature clima (fan-coil e recuperatori) sarà installato in un ripostiglio esistente un nuovo quadro, alimentato da interruttore e in sostituzione di preesistente.

Si è prevista predisposizione per installazione di access point WiFi. Nei vari locali è previsto uso di videoterminali, così che la sala d’attesa potrà in futuro essere adibita ad ufficio. Gli apparecchi illuminanti saranno tutti del tipo a Led, costituiti da lampade a sospensione o a parete/plafone o ad incasso in controsoffitto. L’accensione degli apparecchi illuminanti negli uffici sarà comandata da sensori di luminosità e di presenza del tipo “stand-alone” (senza necessità di centrale di supervisione).

Per i due uffici al pian terreno (sala docenti e sala d’aspetto) il sistema sarà integrato con sensore di sola presenza. Lungo la scala l’accensione sarà comandata da sensori di presenza agenti in modalità on-off (con ritardo programmabile e soglia di luminosità impostabile) sugli apparecchi posti lungo la scala. Solo nel ripostiglio si installerà plafoniera Led e l’apparecchio illuminante di emergenza. Al fine di consentire il raggiungimento delle uscite di sicurezza in caso di una improvvisa mancanza della rete d’alimentazione, sono previsti apparecchi autonomi d’illuminazione.