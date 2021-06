Rogoredo. Appena ti distrai ricominciano

Alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro fuggendo poi nella boscaglia dove è stato raggiunto e bloccato. Nell’involucro recuperato dai poliziotti sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina e circa 1.000 euro, frutto dell’attività illecita, in possesso del 35enne pregiudicato e in passato già espulso dall’Italia.

Un cittadino marocchino è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante un mirato servizio antidroga in abiti civili, hanno notato un gruppo di persone che entravano nell’area boschiva compresa tra le stazioni di Milano Rogoredo e di San Donato Milanese . Li hanno seguiti e hanno notato lo straniero che si apprestava a vendere loro sostanze stupefacenti.

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Editor Specialist