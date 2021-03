I free Vax al raduno di No paura Day ieri a Milano (di Rosalba Fragapane)

Un’inviata di Co Notizie, Rosalba Fragapane, ci ha inviato un riassunto dei temi affrontati dai relatori ieri al raduno dei Free Vax, chiamato No paura day, all’Arco della Pace del parco Sempione di Milano.

La richiesta è quella di riflettere su quanto detto, perchè, che si sia o meno d’accordo sui modi di affrontare vaccini e pandemia, il punto fermo per tutti deve essere la completa informazione su quanto si dice e si propone da tutti i punti di vista. Oltre ad una fase medica, più credibile, nella gestione della Pandemia c’è una fase amministrativa e politica che ha deluso se non fatto danni.

Se i primi tempi i free vax e gli antimask erano pochissimi, ora in piazza ( non solo quella del No paura day) si cominciano a vedere davvero tante persone e le strade di questo lock down di marzo 2021 non assomigliano per nulla al deserto assoluto del marzo 2020. Sono ben pochi coloro che oggi evitano davvero di uscire di casa.

Distaccare le forze dell’ordine e inviarle a controllare e multare persone normali che si barcamenano nel tentativo di sopravvivere normalmente in periodo economico tremendo, è pericoloso. Le forze dell’ordine devono intervenire su problemi ben più pericolosi di una festa di compleanno con una persona in più o di due anziane che decidono di non poter rinunciare ad avere la testa in ordine, per fare degli esempi.

Il No paura day di Milano (di Rosalba Fragapane)

Nel caldo e assolato pomeriggio di ieri all’Arco della Pace c’erano tutti. Al Sit-In dal titolo “No Paura Day” il folto gruppo di FreeVax si è ritrovato in massa, una piazza colma con più di mille persone senza colore partitico ma del tutto omogenee alle tesi che appoggiano su principi quali:

1) i vaccini devono essere una libera scelta mai un obbligo

2) gli Ospedali si riempiono perché la gente non è curata immediatamente a casa. Così quando le cure domiciliari applicate dai medici come Hippocrate.org sono comprovate, salvano la vita e ti guariscono a casa tua. Purtroppo invece i ritardi del Ministero della Sanità che ancora non ha fornito un protocollo di cure ai medici di famiglia adeguato alle nuove cure sono la causa principale della situazione di infinita pandemia italiana che così non vede mai la fine.

3) Nella gran parte del mondo il covid 19 è ormai un ricordo lontano ma le tv non ne parlano. E lo stesso vale per la stessa Europa dove su 27 paesi si possono vedere enormi differenze: paesi liberi da restrizioni da mesi anche senza vaccinazioni e paesi come Italia, Germania, Francia, Spagna che stranamente sono ancora sotto scacco dalla pandemia. Inoltre il metodo di calcolo dei contagi, immediatamente ritenuti malati, e il ritardo di 2 settimane almeno con cui questi dati arrivano a chi li

deve analizzare concorre alla situazione di un Italia in lockdown inutili, imposti a violazione dei principi di libertà su cui si fonda la nostra Costituzione. Quindi un Italia dove aziende e piccoli imprenditori sono ridotti alla fame, al fallimento, senza aver avuto neppure ristori adeguati per affrontare l’obbligo di chiusura voluto a Roma.

4) Infine l’obbligo di mascherina anche all’aperto aumenta le malattie respiratorie e danneggia soprattutto bambini e anziani fino a danni gravissimi cardiologi e pneumologici. La mascherina è un simbolo di sottomissione del popolo, uno strumento del tutto dannoso che in molti stati come Svizzera, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca solo per fermarsi all’Europa non è mai stata imposta dallo

Stato e dove infatti i decessi sono molto inferiori a quelli avuti in Italia che è il 4 quarto paese al mondo per decessi in rapporto alla popolazione.

Gli interventi al No paura day

Sono intervenuti l’avvocato Mauro Sandri ormai noto per le azioni legali a difesa dei diritti dei cittadini, e il dottor Franco Trinca uno dei più intervistati e fautori della tesi per cui raggiungendo un perfetto stato del sistema immunitario, è piuttosto difficile ammalarsi di Covid 19. Prossimo appuntamento a Verbania, sabato 10 aprile 2021 in Piazza Ranzoni con l’avv. Edoardo Polacco, e l’economista Guido Grossi, il magistrato Mastrangelo e il medico Fabio Milani.