Incendio del tetto a Parabiago. Colpa del camino della stufa?

Parabiago, ieri notte verso le 2.30 del mattino l’incendio del tetto di un’abitazione di via Mameli ha svegliato tutto il circondario. La causa, probabilmente, è il malfunzionamento del camino della stufa a pellet. I componenti della famiglia che la abita, per fortuna, si sono accorti in tempo delle fiamme. Quindi hanno subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto i soccorsi.

Pubblicità

L’incendio del tetto: incidente comune. Va fatta attenzione alla pulizia della canna fumaria

In via Mameli sono quindi arrivati i mezzi dei vigili del fuoco di Rho, Legnano, Parabiago e Inveruno, che hanno prestato il loro carro soccorso e la botte, oltre ad una ambulanza del 118, inviata in assistenza dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

Pubblicità

La famiglia, madre, padre e 2 bimbe di 7 e 11 anni sono stati evacuati e sono ora ospiti di alcuni parenti. La casa è infatti stata dichiarata inagibile e lo sarà, si pensa, fino a quando saranno predisposti i rilievi ed effettuati i lavori di ripristino del tetto.