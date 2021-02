Grave guaio alla Motorizzazione civile a Milano. Non possono più stampare le modifiche ai libretti delle auto

Milano, sono venuta a conoscenza di un grave problema che ha colpito la motorizzazione di Milano, quella della Sede di Via Cilea. Non possono più stampare i libretti delle auto che devono essere modificati, e quindi consigliano agli utenti di andare in una agenzia di pratiche automobilistiche.

Pubblicità

Non si può modificare il libretto dell’automobile

Motorizzazione Civile a Milano. Uffici

Ne sono stata testimone io, questa mattina verso le 11.30, e mi sono particolarmente preoccupata. Quando sono andata ad effettuare una pratica automobilistica che, anche se non è comune, è una cosa semplice e dal costo irrisorio di 10 euro, ho scoperto che non avrei potuto effettuarla perchè l’ufficio della motorizzazione civile di Miano non è in grado di stampare il libretto definitivo, come documento unico.

Pubblicità

Un’impiegata molto gentile mi ha informata dei passaggi da fare per rendere operativa l’auto speciale di Protezione Civile (la modifica del libretto serve a quello), mi ha consegnato l’elenco dei documenti da consegnare, indicato l’importo del bollettino di versamento ( 10 euro) e mi ha spiegato la procedura da eseguire.

Pubblicità



“Prima compili questi, poi venga qua e li consegni. Le diamo un foglio propedeutico che dura un mese e quindi le arriverà il tagliando da applicare sul libretto. Però purtroppo ora c’è il DU ( documento unico) e non possiamo stamparlo e quindi deve andare a farlo stampare da un’agenzia di pratiche automobilistiche. “

“Eh?”, rispondo. “Siete l’ufficio centrale e non potete stamparlo?”

“No, non riusciamo. Ma a questo punto le conviene fare tutta la pratica presso un’agenzia di pratiche automobilistiche”.

Pubblicità

Non si può semplificare inviando e ricevendo la documentazione per email, nemmeno con la pec

Impossibile fra l’altro, consegnare la documentazione della pratica ( sono tutte fotocopie) via email o via pec e ricevere nello stesso modo il tagliando necessario. I documenti vanno portati in via cartacea. Inoltre anche se andassi in agenzia dove la pratica costerebbe sicuramente più di 10 euro ci si troverebbe nella stessa situazione, perchè anche le agenzie si appoggiano agli uffici della motorizzazione civile, per presentare le pratiche. Come non funziona per me, la stampante del Documento unico non funziona nemmeno per le agenzie di pratiche automobilistiche, giusto?

O no?