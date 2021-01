Marco Formentini. Morto oggi l’ex borgomastro di Milano

L’ex sindaco di Milano, Marco Formentini, che ha governato Milano per la Lega Nord dal 1993 al 1997 è morto oggi. Aveva 90 anni ed era stato il primo sindaco di Milano ad essere eletto direttamente dai cittadini. Fu anche europarlamentare dal 1994 al 1999. In quegli anni i sindaci della lega erano chiamati borgomastri, come in Svizzera.

Erano gli anni d’oro della Lega Nord. Nel 1993 conquistarono il comune in monocolore. Nessun altro partito era mai riuscito ad ottenere il risultato di conquistare in solitudine la grade città e nessuno ce la ha mai fatta neppure dopo. Marco Formentini, che era già deputato e capogruppo alla Camera dal 1992 per la Lega Nord, governò, con la squadra dei leghisti, fino al 1997.

L’anno prima delle nuove elezioni amministrative, il 1996, fu quello della grande manifestazione sul Po, della dichiarazione di indipendenza della Padania. Nel 1994 inoltre si formò Forza Italia, con la famosa “scesa in campo” di Silvio Berlusconi, che butto sulla scena politica denaro e forza mediatica delle sue televisioni, radunando una parte dell’elettorato che negli ultimi anni aveva invece votato per la lega Nord.

Marco Formentini e Umberto Bossi

Nle 1996 Marco Formentini non fu d’accordo con l’iniziativa che promuoveva indipendentismo e richiesta di federalismo da parte dei leghisti. Si capiva che considerava la richiesta di indipendenza come una sorta di provocazione o di slogan, in cui non credeva, e che la utilizzava solo per calcolo politico. Questo ruppe il rapporto fiduciario con l’elettorato leghista. Erano gli anni dei duri e puri, in cui nella Lega Nord si parlava di ideali e tradimenti. Nelle elezioni amministrative di Milano del 1997, in pieno periodo secessionista dei leghisti, nonostante il pieno sostegno della dirigenza leghista alla sua rielezione, Marco Formentini non arrivò neppure al ballottaggio. Fu una disfatta. Vinse Gabriele Albertini, della lista fatta di alleanze di partiti con Forza Italia.

Marco Formentini era già europarlamentare, sempre per la Lega Nord, e nel 1999 la Lega lo ricandidò all’europarlamento. Sembrò quasi una ricompensa concessa per i voti che i leghisti gli avevano tolto a Milano. Non appena rieletto all’europarlamento, lasciò il gruppo leghista e si iscrisse a quello che allora potrebbe essere considerato uno dei progenitori del PD, cioè I Dem, insieme a Romano Prodi e Arturo Parisi.

La biografia di Marco Formentini

Per una biografia milanese di Marco Formentini, descritta nel libro Marco formentini, l’ascesa del borgomastro di Milano, di Beppe Benvenuto e Vito Oliva vi rimandiamo alla lettura della recensione pubblicata da Co Notizie nel 2016 e scritta dal giornalista politico Roberto Colombo, Milano per un giorno capitale della Padania. un altro libro recensito per Co notizie da Roberto Colombo è Legastory di M. Santelli