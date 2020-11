In stazione con la mazza da baseball. Era ricercato dalla giustizia

Era ricercato e armato con una mazza da ferro di metallo. Lo scorso venerdì, ma si è saputo solo oggi,, la polizia ferroviaria di Milano Rogoredo ha notato un uomo che si aggirava fra i viaggiatori e i vagoni parcheggiati nella stazione ferroviaria di Rogoredo, a Milano.

Il bastone era in metallo e lungo circa un metro, abbastanza per incutere paura nelle persone presenti o per danneggiare i treni. L’uomo teneva la mazza da baseball agganciata allo zaino. Una volta fermato non ha saputo giustificarne il possesso.

Scappato da casa, per non farsi trovare dalla giustizia

Al controllo dei documenti è risultato essere un filippino 38 enne ricercato dalle forze dell’ordine perchè destinatario di un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte D’Appello di Roma. Aveva infatti violato l’obbligo di

dimora nel comune di Castelfranco Emilia, probabilmente in attesa di processo. Gli Agenti lo hanno quindi portato al Carcere di San Vittore e sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato della mazza da baseball.