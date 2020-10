È morto padre Giuseppe Oltolina, Somasco, per anni a Magenta

Il 21 ottobre ci ha lasciato Padre Giuseppe Oltolina. Chierico regolare somasco, dal 1983 al 1992 fu parroco nella parrocchia Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani in Magenta e presidente della Caritas cittadina. In quegli anni padre Giuseppe lavorò molto con le comunità parrocchiali, che risposero con servizi e scelte di vicinanza alle persone sole o in difficoltà. Nel 1987 è tra i fondatori della Associazione Volontaria Accoglienza Solidarietà, destinata a gestire la comunità di prima accoglienza in strada Ponte Vecchio. . Nel 1994, all’ingresso del primo ospite nella Casa dell’Accoglienza. aveva già lasciato Magenta destinato a nuovo incarico; la nuova esperienza di carità iniziava senza la sua presenza, ma positivamente segnata -allora come oggi- dalla sua generosa opera pastorale.

