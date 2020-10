Allerta rosso Meteo in Lombardia da oggi alle 18

Allarme meteo in Lombardia La protezione civile lombardia ha diramato già da qualche ora l’avviso di codice rosso per il rischio idrogeologico delle zone fra il lago di Como, Lecco e Bergamo. L’avviso passa dal colore arancione di queste ora a quello rosso intorno alle 18.

Si è oggi in gradi di prevedere con una buonissima percentuale di precisione quando e come gli agenti atmosferici possono incidere su una zona. In questo momento infatti quasi tutta la lombardia è in allerta arancione per il forte vento e in codice giallo per i temporali. I temporali finiranno alle 12 di domani, il vento forte continuerà.

Pericolosa la situazione meteo in Lombardia, tra Como e Bergamo

Molta attenzione va fatta in queste ore alla situazione nella parte alta della Lombardia dove il codice arancione si è trasformato, verso le 14 , in una previsione di codice rosso per il rischio idrogeologico. Ci si possono aspettare frane, allagamenti, cedimenti e alti disastri. Quindi è bene, se ci si trova in quelle zone fare molta attenzione ed evitare di trovarsi in pericolo per essere stati imprudenti.

