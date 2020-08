Smarrito levriero. Aiutateci a ritrovarlo, ma non tentate di prenderlo

Smarrito levriero. E’ scappato lo scorso 22 luglio 2020 da una pensione a Marcallo con Casone, zona di via Leopardi. Sakkat è un bellissimo levriero di razza azawakh, taglia grande, di colore fulvo con il petto bianco. E’ timidissimo e diffidente, e non conosce la zona dell’altomilanese in cui si è perso.

Ultimi avvistamenti: a Mesero in via Verdi il 22 luglio, nelle vicinanze del campo di tiro al piattello di Mesero, in via D’Annunzio, il 23, 24 e 25 luglio, a Casorezzo il 31 luglio e sabato 1 agosto al Bike village di Marcallo con Casone. Attenzione è diffidente verso chi non conosce. Potrebbe trovarsi ovunque nelle campagne del parco del Gelso o in quello del Roccolo. La speranza di poterlo ritrovare è legata anche alla possibilità che qualcuno possa averlo trovato, magari ferito o stanco e affamato e gli abbia lasciato da mangiare.

Smarrito levriero. Se lo vedete non tentate di prenderlo, ma avvisate immediatamente

La sua padrona è disperata e spera di riportare Sakkat a casa. Se lo vedete non tentate di prenderlo e non rincorretelo. Restate a distanza, per non farlo allontanare di nuovo e chiamate, a qualsiasi ora del giorno o della notte i numeri di telefono 3493407782 o 3519746407 oppure contattate al redazione di Co Notizie al 3381900487, (nelle ore di ufficio) indicando la posizione dell’avvistamento e da che parte stava andando il levriero Sakkat.

