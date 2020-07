Furiosa rissa in stazione Centrale. Un ferito grave

Milano. Questa notte, alle 2:30, alcuni extracomunitari hanno innescato una furiosa rissa in stazione Centrale, nella piazza, durante la quale un marocchino di 23 anni è stato colpito al volto e al torace con un coccio di bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’esercito italiano del servizio Strade Sicure che hanno diviso i contendenti e soccorso il marocchino ferito. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Non è però in pericolo di vita.

Per quanto riguarda l’aggressore, invece, un algerino di 26 anni, è stato arrestato da una pattuglia dei carabinieri della compagnia Duomo. L’uomo è anche lui un senza fissa dimora che bivacca in stazione centrale, con precedenti di polizia. Stava tentando di far perdere le tracce ma è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

La rissa in stazione Centrale? Una delle tante

Non è ancora finita l’emergenza sanitaria per il Covid 19, si pensava di essersi in parte liberati del gravissimo problema causato dagli extracomunitari senza fissa dimora in Stazione centrale. Invece sono ancora qui, a spacciare droga, a creare problemi a impegnare le forze dell’ordine e a costarci denaro per curarli quando si fanno male e finiscono in ospedale.

