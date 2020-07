Irregolare, viene beccato con la refurtiva al Destriero. Espulso dall’Italia

I carabinieri di Sedriano hanno arrestato un uomo di origini peruviane, 23 anni, irregolare sul territorio. L’uomo aveva rubato circa 400 € di prodotti cosmetici alla parafarmacia del centro commerciale Destriero di Vittuone.

Per sottrarli aveva fatto più viaggi e forse, proprio questo fatto, ha insospettito la sicurezza. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

Fermato dai Carabinieri, ha passato la notte in camera di sicurezza. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha dato il nullaosta per l’espulsione.

La stazione dei Carabinieri ha comunicato la questura proponendo l’espulsione e l’ufficio migrazione ha emesso il provvedimento. L’uomo dovrà lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, se non lo fa potrà essere arrestato per tale motivo.

