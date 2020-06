Legnano, via Marzabotto 1. Intorno alle 13 di oggi, una donna italiana di 49 anni si trovava nel giardino del palazzo in cui abita con suo figlio, 12 anni, quando si è trovata di fronte un inquilino che non pagava l’affitto di un suo immobile. I due hanno iniziato una discussione, e l’uomo, un tunisino, la ha aggredita.

I residenti nel palazzo,che hanno assistito al la scena hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono giunti gli uomini del commissariato di Legnano che hanno calmato i bollenti spiriti del tunisino e lo hanno portato in commissariato. la donna è stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza della croce Rossa di legnano che la ha portata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di legano.

Sotto choc anche il 12enne, che ha visto l’uomo aggredire la madre. per precauzione è stato portato da un’ambulanza della croce rossa di Buscate al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio. La donna ha poi raccontato alla polizia che la discussione che ha generato l’aggressione era nata per alcuni mancati pagamenti dell’affitto da parte del tunisino.

Condividi e rendilo virale Tweet

WhatsApp



Telegram