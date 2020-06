Stefano Oldani assessore ai Servizi Sociali e associazioni. New entry in giunta a Ossona

Ossona. Il consigliere di maggioranza della lista incontro Stefano Oldani è stato nominato dal sindaco Marino Venegoni quale assessore ai servizi sociali e alla persona, ai rapporti con le associazioni e al terzo settore in generale.

La carica di assessore al sociale e alle associazioni era prima ricoperta dal Pierluigi Gussoni, scomparso qualche settimana fa dopo una lunga malattia. Gussoni era un membro storico della giunta della lista Incontro.

L’assessore Stefano Oldani è alla sua prima esperienza come assessore ma pare molto determinato nel gestire il delicato comportato dei servizi sociali e del coordinamento delle associazioni di volontariato presenti in paese.

Non si tratta infatti solo di gestire le voci di bilancio di una delle maggiori fonti di spesa e di servizio di un Comune, in tempi difficilissimi per le amministrazioni pubbliche, ma anche di coordinare l’azione e i progetti delle associazioni e dei volontari, di gestire ottenere servizi dai piani di zona e di gestire molte altre situazioni di grande delicatezza e riservatezza specialmente oggi, con l’emergenza sanitaria Covid 19 ancora in corso e con ancora due fasi da gestire. Al nuovo assessore di Ossona l’incoraggiamento e i migliori auguri di buon lavoro da parte della redazione di Co Notizie News Zoom.

