Coronavirus Casorezzo. 3 casi

Coronavirus Casorezzo. 1 caso conclamato e 2 sospetti in attesa del tampone. Lo ha comunicato poco fa il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani sulla pagina del comune di Casorezzo.

Il coc (centro operativo comunale) della protezione civile è già stato attivato per cercare i contatti diretti delle persone che si sono ammalate. “Buon pomeriggio. Com’era logico prevedere il COVID-19 è arrivato anche nella nostra comunità.Abbiamo da poco ricevuto la conferma ufficiale: abbiamo tre casi; uno conclamato e due sotto osservazione.Ancor più ora dobbiamo tener duro e mantenere la calma.Il personale del sistema sanitario farà tutti gli approfondimenti necessari e ci comunicherà eventuali ulteriori misure di contenimento da attuare.Il Comune di Casorezzo aveva già attivato il Centro Operativo Comunale, così da esser pronti ad affrontare ogni evenienza.Ora più che mai restiamo uniti e seguiamo scrupolosamente le indicazioni. Forza!Pierluca Oldani” dice il sindaco.

Non chiedete i nomi e i cognomi degli infettati

Non è questione solo di privacy, ma di buon senso e della sicurezza di tutti. Sia mai che fra i contatti degli ammalati ci sia qualcuno che sapendo il nome decida di sfuggire alla quarantena (non credo ma non si sa mai). In paese si saprà comunque e chi corre davvero il rischio di aver avuto contatti sarà avvisato e messo in quarantena. Per fortuna nei nostri piccoli paesi si fa presto a ricostruire e relazioni sociali delle persone.

