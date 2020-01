Altri controlli a Rozzano. Bar pizzeria e hashish

Rozzano. In questi giorni Rozzano è al centro gli diversi controlli sullo spaccio che avviene esercizi pubblici e che coinvolge i loro proprietari. ieri il titolare di una pizzeria è stato arrestato pe aver spacciato dell’hashish (hashish: foto di repertorio)

Settimana scorsa due bar, ieri una pizzeria. In ogni caso gli spacciatori erano i titolari. Alle 20:10 di ieri gli agenti della Polizia di Stato che stavano monitorando la pizzeria nella zona di via Pavese sono stati testimoni della vendita di 11 grammi di hashish ad un 42enne italiano, residente in zona.

L’ uomo è entrato nella pizzeria, si è fermato a parlare con il titolare, che poi quando è tornato ha consegnato la bustina. Quando è uscito dalla pizzeria, il 42enne è stato fermato dagli agenti che avevano visto tutto attraverso le vetrine della pizzeria.

In quel momento, all’interno del locale c’era un solo avventore, oltre alla compagna e alla suocera del titolare. Lo stesso ha però alcuni precedenti sempre per fatti relativi alla droga. Il 42enne è stato segnalato alla prefettura come assurtore di stupefacenti.