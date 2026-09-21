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Casorezzo, la mostra Sfumature di Clover Art in Comune dal 28 settembre

Redazione CNNZ
Casorezzo,Sfumature. Casorezzo, la mostra Sfumature di Clover Art in Comune dal 28 settembre - 21/09/2026
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Casorezzo ospita dal 28 settembre la mostra d’arte “Sfumature”, organizzata dal collettivo Clover Art Simply Artist con il patrocinio del Comune. L’inaugurazione è in programma lunedì alle 16, negli spazi del Palazzo Comunale di largo De Gasperi. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 31 ottobre e propone un percorso attraverso diverse forme di espressione artistica, dalla scultura alla pittura e alla fotografia.

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Per Clover Art si tratta della seconda mostra. Il collettivo presenta opere nate anche dall’utilizzo di materiali di recupero, trasformati attraverso la creatività e la sensibilità dei suoi componenti. Il titolo “Sfumature” richiama proprio la varietà delle tecniche e dei modi di interpretare il mondo attraverso l’arte. L’appuntamento inaugurale del 28 settembre sarà l’occasione per conoscere il lavoro del gruppo e osservare da vicino le opere esposte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Clover Art attraverso il profilo Instagram @cloverart878 oppure scrivere a clover.art.underground@gmail.com.

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