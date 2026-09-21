Casorezzo, la mostra Sfumature di Clover Art in Comune dal 28 settembre
Casorezzo ospita dal 28 settembre la mostra d’arte “Sfumature”, organizzata dal collettivo Clover Art Simply Artist con il patrocinio del Comune. L’inaugurazione è in programma lunedì alle 16, negli spazi del Palazzo Comunale di largo De Gasperi. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 31 ottobre e propone un percorso attraverso diverse forme di espressione artistica, dalla scultura alla pittura e alla fotografia.
Per Clover Art si tratta della seconda mostra. Il collettivo presenta opere nate anche dall’utilizzo di materiali di recupero, trasformati attraverso la creatività e la sensibilità dei suoi componenti. Il titolo “Sfumature” richiama proprio la varietà delle tecniche e dei modi di interpretare il mondo attraverso l’arte. L’appuntamento inaugurale del 28 settembre sarà l’occasione per conoscere il lavoro del gruppo e osservare da vicino le opere esposte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Clover Art attraverso il profilo Instagram @cloverart878 oppure scrivere a clover.art.underground@gmail.com.