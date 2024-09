Paura all’alba ad Abbiategrasso: incendio in un negozio. Evacuate 50 persone ma nessun ferito

Letture: 3.279

Questa mattina, intorno alle ore 04:15, si è verificato un incendio all’interno di una boutique di abbigliamento che si trova all’interno della Galleria Mirabello, al civico 27 di Corso Matteotti ad Abbiategrasso. La chiamata dal 112 è delle 4.28. La centrale operativa ha inviato sul posto i vigili del fuoco dei comandi disponibili più vicini, e allertato i Carabinieri di Abbiategrasso, che sono giunti sul posto per gestire l’emergenza e chiudere la strada intanto che si effettuavano le operazioni. In corso Matteotti sono state inviate in appoggio, due ambulanze di Ata Soccorso di Zelo Surrigone e di Padana Emergenza di Cisliano, oltre ad un auto medica, per ogni possibile evenienza.



Le fiamme sono state domate alcune ore di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri e i soccorritori del 118, si sono occupati di evacuare, in via precauzionale, le circa 50 persone che abitano sopra la galleria Mirabello. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati casi di intossicazione da fumo. Nessuno ha avuto necessità di essere portato in ospedale e, a fiamme domate, tutte le persone evacuate hanno potuto rientrare nei loro appartamenti.

Le indagini sull’incendio

Tocca ora ai carabinieri di Abbiategrasso, con il supporto tecnico legale dei vigili del fuoco, stabilire le cause di quanto accaduto, mentre all’assicurazione e ai proprietari del negozio toccherà fare un conteggio dei danni. Le indagini sono appena iniziate.





