Attenti! Persuasivo gruppo Whatsapp, in cui vi inseriscono degli sconosciuti, potrebbe nascondere truffe (o altri tipi di reclutamento)

Una nuova, forse perché non ci era ancora capitata, tipologia di operazioni truffaldine online sta diffondendosi via WhatsApp. Degli utenti con numeri che arrivano da paesi extra Europa, dalla Russia a Hong Kong fino al Regno Unito, creano dei gruppi WhatsApp cui aggiungono una serie di numeri di telefono di possibili vittime italiane, rubati sicuramente craccando i social, e propongono loro di ricevere del denaro tramite PayPal se eseguono una certa e non meglio specificata attività su Instagram e su Telegram. In alcuni casi specificano che si tratta di entrare a fare i follower con dei “mi piace” e dei “like” di non meglio specificati “influencer”.

“Promoter” e “recruiter” del Kgb su WhatsApp?

È inquietante anche il fatto che fra i complici di questi “promoter” ci siano dei numeri di telefono russi, che parlano italiano, e che tutto accada nel momento delle elezioni europee. Nel migliore dei casi, chi saranno questi influencer che comprano interazioni e follower a 5 euro l’uno? Non si sa. I promoter dicono di essere una potente azienda che ha rapporti con le più grandi aziende di recruiter mondiali. Un brividino corre lungo la schiena. Sarà con qualcosa del genere che i servizi segreti di qualche paese hanno “reclutato” Giulio Regeni? E i numeri di telefono della Russia? Sarà mica Putin che compra follower in Europa usando i recruiter del KGB?

Oppure i recruiter si ritrovano gradini della stazione Centrale, di via Benedetto Marcello o di piazza Gabrio Rosa?

Il realtà è più probabile che tutto avvenga sugli scalini della stazione Centrale, o d piazza Gabrio Rosa, a Milano, e che qualche nordafricano smanettone stia approfittando del wifi gratuito. Probabilmente pensa che gli italiani siano tutti scemi e si lascino prosciugare il conto corrente dandogli i propri dati personali tramite WhatsApp. In ogni caso, dato che per pescano numeri di telefono a caso dai social, in particolare proprio da WhatsApp, che è usato proprio da tutti e potrebbe esserci qualche persona più debole che ci casca, pubblichiamo le raccomandazioni della polizia, che abbiamo interpellato nel momento della segnalazione del gruppo, usando la app Youpol.

Se capita, avvisare immediatamente le forze dell’ordine

Una serie di raccomandazioni mi sono state inviate dal centralino delle forze dell’ordine che risponde all segnalazioni di Youpol è che è bene condividere con più persone possibile. Si potrebbe dire che questo piccolo elenco si dovrebbe aggiungere a quell’insieme di regole di prudenza che impariamo tutti da piccoli, come “non salire in auto con degli sconosciuti”, “non farli entrare in casa”, e “non andare a casa loro”.

Quando capita di essere aggiunti in questo genere di gruppi uscirne immediatamente, segnalandoli.

Non fornire mai foto di documenti o coordinate bancarie o, in questo caso, le email di PayPal.

Nel caso si siano forniti dati personali, contattare immediatamente le forze dell’ordine e sporgere subito denuncia

installare la app ufficiale della polizia sul telefono, in modo da fare velocemente la segnalazione. Questo è il link da cui si può scaricare l’ app youpol.