Incredibile rapina in farmacia a Sedriano. I rapinatori fuggono in 2 su 1 bicicletta

Una quasi incredibile rapina in farmacia a Sedriano. Erano le 12.15 ieri, 3 giugno, quando due persone sono entrate nella farmacia di via san Massimo a Sedriano. I due, a volto coperto e armati di coltello, hanno minacciato il personale presente e si sono fatti consegnare il denaro della cassa. Poi sono fuggiti, in due a bordo di una sola bicicletta.

Molta la paura del personale della farmacia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso cui sono state affidate le indagini del caso. La metodologia, a rapina avvenuta, è sempre le stesse.

Si parte dall’analisi delle immagini di tutte le telecamere che si trovano in zona e di tutti quelle dei varchi stradali dei comuni limitrofi. Nel caso specifico, però, è difficile che i due siano andati molto lontano, con una sola bicicletta.

Il motivo per cui un rapinatore utilizza una bicicletta per la fuga dopo una rapina, specialmente una bicicletta in due, per quanto ridicolo sia, risiede nel fatto che probabilmente si tratta di due tossicodipendenti conosciuti.

Infatti ai tossicodipendenti viene tolta patente sin dalla prima volta che sono scoperti. Non potendo guidare con il viso coperto e nel contempo non potendo rischiare di essere intercettati e riconosciuti dai carabinieri mentre si trovano al volante di un’auto, i due furbi rapinatori devono aver rubato la bicicletta poco prima di effettuare la rapina in farmacia. Poi sono fuggiti con la stessa pensando di non attirare, come se a Sedriano i tossicodipendenti senza patente siano tanti e non riconoscibili.

