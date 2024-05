Emergenza alluvione. Il Lambro, ma non solo, esonda e distrugge tutto

Per vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile oggi é stata una giornata campale. Milano, e la provincia, sono state colpita dall’ alluvione. Il Lambro ha deciso di far del male e ha riversato le sue acque specialmente nei quartieri e nei comuni della provincia. Non scherza nemmeno l’Olona che nelle ultime ore ha attraversato, in piena, il comune di Nerviano.

Pubblicità

Il disastro a Bellinzago Lombardo (video)

Le riprese del video pubblicato qui sopra sono state effettuate con il

Pubblicità

I vigili del fuoco salvano una donna disabile

Tanti gli interventi in emergenza. Alcuni però meritano una menzione maggiore come quello di questa mattina a Milano, in Via Rainer Maria Rilke. Verso le 10, i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato una donna disabile la cui abitazione era stata invasa dalle acque fangose del Lambro. La signora è stata poi consegnata ai soccorritori del 118 che la hanno trasportata, con una apposita ambulanza, in ospedale. Non aveva nessuna lesione ma si è trattato di una precauzione , per farla visitare dai medici.

Pubblicità

Questa mattina la situazione generale indicava che i Vigili del fuoco avevano già effettuato, da ieri pomeriggio, circa 80 interventi, mentre 20 erano in coda, sparsi per tutta l’area di Milano. Il Lambro era già indicato in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente.

A Masate

Nel pomeriggio ci sono stati altri interventi importanti. Fra questi la immediata evacuazione dei bimbi della Scuola dell’infanzia suor Rufini, a Masate, in provincia di Milano a seguito dell’aumento del livello idrico del Rio vallone e delle rogge del sistema idrico dei torrenti delle Trobbie. Nonostante la situazione di pericolo l’evacuazione non ha spaventato i bambini che, per la loro gioia, è stata eseguita con un’ autopompa.

Pubblicità

Milano, l’alluvione in via Bormio

Verso sera i vigili del fuoco si sono occupati del salvataggio di un uomo dalle acque del fiume Lambro, che lo avevo bloccato in una baracca. Le operazioni sono state effettuate dalla squadra SAF applicando tecniche di soccorso fluviale. L’uomo è in buone condizioni di salute

Bellinzago Lombardo

Nel pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Gorgonzola, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno evacuato un asilo nido che si trova in via Padana Superiore a Bellinzago Lombardo (Mi) che, a causa delle forti piogge di queste ore, si era completamente allagato. All’interno della struttura vi erano circa 10 bambini e 6 adulti, che sono stati portati in salvo senza ulteriori conseguenze.

Codice arancione per emergenza idrogeologica fino al 17 maggio

Nella zona sono tutti mobilitati. Oltre ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri hanno effettuato numerosi interventi di salvataggio persone rimaste bloccate dalle piene dei fiumi ed hanno attivato dei servizi anti-sciacallaggio nelle zone maggiormente colpite dalle esondazioni. Servizi che proseguiranno fino a che l’emergenza sarà conclusa.