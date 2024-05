Elezioni a Ossona. C’è una quarta lista: i giovanissimi di Gioventù Ossonese

Ciò che nessuno si aspettava è accaduto. In queste ore è arrivata, come una bomba, la notizia che a Ossona sta nascendo una quarta lista di candidati che si presenterà alle elezioni di Ossona. Si chiama Gioventù Ossonese, e il loro candidato sindaco, Federico Nebuloni, è giovanissimo. Ha 21 anni e studia scienze politiche. C’è già una pagina Facebook e un volantino con simbolo e presentazione di una bozza di programma che sta girando in queste ultime ore sui social. Si presentano come un gruppo di giovani determinati e motivati che desidera portare un cambiamento positivo a Ossona.

Non ha stupito il fatto che dei ragazzi giovanissimi abbiano deciso di dedicare il loro tempo al paese. La cosa, anzi, è entusiasmante. Ciò che ha stupito è come come abbiano tenuto il segreto finora. Molto indovinata anche la presentazione: E’ realistica, sincera e disarmante. ” Conosciamo bene le sfide che affrontiamo e siamo pronti a metterci alla prova”, scrivono nel volantino. “Vogliamo rappresentare i giovani e dare voce a chi spesso ignorato.” Non ambiamo a governare Ossona, ma desideriamo partecipare attivamente al consiglio comunale per influenzare l’amministrazione verso politiche e favorevole ai giovani”. Vogliono cioè avere un posto in consiglio comunale. Magari uno solo, ma da trasformare in una forza determinante.

I giovani ossonesi: il nostro paese, il nostro futuro

“Vogliamo semplificare la complessità politica del nostro comune e avvicinare la burocrazia ai cittadini così che tutti possano partecipare ad avere una giusta democrazia.” aggiungono. Poi fanno una richiesta semplice. Chiedono aiuto per raggiungere il loro obiettivo: avere un seggio in consiglio comunale e quindi il diritto di parola e di azione. ” Sono circa 300 voti, un numero facilmente raggiungibile se uniamo le nostre forze. È un traguardo alla portata di tutti noi. Non costa nulla investire il proprio voto in un progetto che mira a migliorare la nostra comunità e a dare voce ai giovani. È un piccolo gesto che può fare la differenza nel realizzare il nostro sogno di un paese più inclusivo e orientato al futuro”

Quel cavaliere…

Si potrebbe dire che Gioventù Ossonese è l’unica lista politica del panorama delle elezioni amministrative nel prossimo 9 giugno a Ossona. Il loro volantino non è l’ elenco di cose da fare che caratterizza generalmente le liste civiche. Danno al simbolo che presentano dei significati ideali tipici dei movimenti politici. “Il cavaliere rappresenta valori quale onore, lealtà e determinazione nel combattere per una causa o per difendere ideali, mentre il cavallo rosso incarna forza, passione e la vitalità della gioventù.”

I successi della Gioventù Ossonese

Non so dirvi se questi giovani riusciranno a raggiungere il loro obiettivo, ma con queste premesse spero che ci riescano. Hanno una sola settimana per riuscire a concludere la parte burocratica della presentazione della lista. Se nessuno in paese ha saputo nulla fino a questo momento è perché non si sono mossi. Quindi iniziano con un certo ritardo rispetto alle altre tre liste che sono tutte e tre già arrivate alla presentazione dei loro candidati.

Diciamolo, un successo l’hanno già avuto: domani mattina in paese non si parlerà d’altro che della nuova lista. Il secondo successo lo raggiungeranno a breve, presentando la lista e facendo in una sola settimana quanto gli altri preparano in almeno un anno di trattative. E siccome non c’è due senza tre, probabilmente la loro determinazione li porterà all’ obiettivo.