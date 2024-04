Blitz antidroga. Cocaina hashish a Bonola. Arrestati 2 egiziani

Blitz antidroga degli agenti del commissariato Bonola della Polizia di Stato. Lo scorso 12 aprile, verso le 16:30, stavano effettuando dei servizi in borghese quando, in via Frassinetti, hanno notato due egiziani che avevano il tipico atteggiamento degli spacciatori. Uno dei due, un 30enne, ha estratto un involucro dallo zainetto e l’ho consegnato al suo complice, in cambio di denaro.

Pubblicità

Quando i poliziotti hanno visto lo scambio è partita l’operazione di controllo e identificazione, ma quando i due egiziani si sono accorti dell’arrivo degli agenti hanno iniziato a correre. Durante la fuga, l’egiziano che aveva ricevuto l’involucro, un 32enne, lo ha lanciato al di là del cancello del giardino di un condominio. Dopo la cattura dei due egiziani, i poliziotti lo hanno recuperato. Conteneva 31 dosi di cocaina.

Pubblicità

La polizia quindi è passata alle perquisizioni personali e a quelle a domicilio. Nella borsa a tracolla del trentenne sono state trovati 2,5 g di hashish e altri 40 grammi erano nell’appartamento che frequenta saltuariamente, in piazza Amendola. Erano nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette. C’erano anche 550 euro in contanti. Il denaro è stato considerato provento dell’attività di spaccio ed è stato sequestrato insieme alla droga.

Pubblicità

I due sono stati arrestati e portati a San Vittore, dove sono stati lasciati a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto e la definizione della data per il processo per direttissima.