Rapina a Andrée Ruth Shammah. Arrestati 2 marocchini già arrestati per un altra rapina

Lo scorso 31 gennaio in via Bocchetto la regista Andrée Ruth Shammah era stata rapinata da due nordafricani, che le avevano strappato dal collo, dopo averla seguita e importunata, una collana da 1500 euro. Durante la rapina la Shammah era stata spinta contro il cofano di un’auto. Oggi, dopo due mesi , polizia di Stato ha dato la notizia dell’ arresto dei due responsabili, che ora si trovano di nuovo in carcere, in custodia cautelare, in attesa del processo.

Quella stessa sera, infatti, gli stessi due rapinatori erano stati arrestati dai carabinieri della compagnia Duomo, per un’altra rapina. I due rapinatori sono due marocchini 20enni identificati tramite le immagini delle telecamere cittadine di videosorveglianza che hanno ripreso tutte le fasi della rapina.

Il video della rapina

La signora, dopo cena, si era incamminata da sola per raggiungere piazza Cordusio e prendere un taxi e tornare a casa. Mentre percorreva via Bocchetto è stata aggredita dai due uomini: uno di loro l’ha presa per il collo e poi le ha strappato la collana. Il gesto è stato talmente violento che la signora ha perso l’equilibrio finendo sul cofano di una automobile parcheggiata prima che i due indagati fuggissero insieme verso piazza Cordusio.

I poliziotti della squadra mobile milanese hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti e hanno individuato alcuni particolari che hanno permesso di identificare i due. Uno dei due rapinatori ha un vistoso tatuaggio all’altezza del collo. Gli investigatori della Sezione Reati Contro il Patrimonio, quindi, hanno effettuato una ricerca analitica nelle banche dati del sistema digitale interforze e sono riusciti a individuare una persona con caratteristiche fisiche molto simili a quelle dell’uomo con il tatuaggio sul collo.

Una volta individuato hanno scoperto che la stessa sera della rapina alla regista, il marocchino era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Duomo, insieme ad un complice, per un’altra rapina. Il confronto delle immagini con i soggetti arrestati ha fugato ogni dubbio: non solo uno dei due autori della seconda rapina aveva come segno distintivo un tatuaggio sul collo, ma, oltretutto, entrambi indossavano il medesimo abbigliamento immortalato dalle telecamere che avevano registrato la rapina ai danni della regista.

