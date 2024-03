Rosio e la Mischia di Albairate ripulite dai carabinieri. Continuano i pattugliamenti

Lo scorso 18 marzo, i militari della compagnia di Abbiategrasso, supportati dal nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo (LC), hanno organizzato una spedizione con pattugliamento nelle campagne di Albairate (MI). Qui hanno trovato e arrestato, accusandoli di spaccio di stupefacenti, due maghrebini, rispettivamente di 41 e 37 anni. Al momento dell’identificazione hanno scoperto che uno dei due aveva precedenti penali.

Da diverso tempo i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Abbiategrasso effettuavano servizi in borghese nell’area agricola confinante con le località “Rosio” e “Mischia”, che sono caratterizzate da boschetti di robinie, canali di irrigazione e di campi coltivati e che hanno reso il pattugliamento piuttosto difficile.. Troppi punti in cui nascondersi e attraverso cui fuggire indisturbati.

I due magrebini non sono però sfuggiti. I carabinieri li hanno visti mentre, dopo aver raggiunto l’area agricola, si addentravano a piedi fra le robinie, in cui restavano in attesa dei clienti. Questi ultimi li raggiungevano in bicicletta nel punto concordato, nei pressi di stradina sterrata più facilmente accessibile. I carabinier hanno documentato e certificato un complesso mercato di droga, con numerose cessioni di cocaina. un rilevante flusso di drogati che si recavano al punto di incontro a qualsiasi ora del giorno per acquistare e consumare la droga.

Come succede in questi casi, la presenza di persone nascoste nei campi è un grosso fastidio e problema per gli agricoltori, che rischiano di investirli con i macchinari o di finire in mezzo a liti e sparatorie fra drogati, spacciatori e fornitori. Il Blitz è scattato all’ennesima cessione documentata di droga. I militari hanno trovato, addosso ai due nordafricani, diverse dosi di cocaina e ben 4555 euro in contanti e in banconote di diversi tagli, che sono state sequestrate, in quanto considerate provento dell’attività di spaccio.

Dopo che l’autorità giudiziaria di Pavia, competente per il territorio, i due sono stati rinchiusi nel carcere di Pavia, in custodia cautelare, e in attesa del processo per direttissima che avverrà il prossimo 6 maggio. L’attività di controllo e pattugliamento dei carabinieri di Abbiategrasso proseguiranno anche nelle prossime settimane e si estenderanno anche in altri territori di competenza con mirati servizi di natura preventiva e repressiva.

