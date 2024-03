La nuova fontana di Ossona

Una nuova fontana è entrata in funzione a Ossona in piazza Litta. È la seconda della piazza. La prima adorna il cortile di Villa Litta sede del Municipio.

Si tratta di una fontana a terra, di quelle senza bordi, con diversi spruzzi alcuni più alti e centrali altri più bassi e laterali. Anche chiusa da un effetto bagnato. È circondata da giovani alberi di Magnolia, nello stile tra settecento e ottocento che caratterizza anche villa Litta.

Non è male. Artisticamente tutti gli elementi della piazza si combinano molto con il granè e con le rovine della vecchia stalla dei Litta. L’erbetta verde in stile inglese fa somigliare la piazza ad un dipinto romantico sui ruderi di Arcadia. Manca solo una figura femminile vestita con una tunica greca bianco e oro, e dall’aria triste, che osserva sconsolata gli zampilli argentati.

La piazza

Non so però quale sarà l’effetto di tanta romantica bellezza sui ragazzi nelle sere dei week end passano tutta la notte a giocare a calcio e a bere birra in piazza. Vedranno e rispetteranno tanta bellezza o la useranno ancora come gabinetto per fare la pipì?