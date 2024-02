Inter Juventus. 50 in questura e 51 daspo sportivi. 2 arresti

Ieri sera nella zona dello stadio Meazza, per la partita Inter juventus ci sono stati diversi disordini causati dai d. Al termine della partita, verso mezzanotte e mezza, le forze dell’ordine hanno i pullman dei club di tifosi bianconeri fino all’esterno del parcheggio ospiti dello stadio Meazza. Giunti in via Harar, all’altezza di via Pinerolo, però, dei tifosi interisti, con il volto coperto per non essere riconosciuti dalle telecamere, hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie. Hanno anche lanciato delle bombe carta in direzione dei mezzi delle forze dell’ordine e dei pullman stessi, e danneggiato un veicolo del Reparto Mobile della Polizia di Stato.

La Questura di Milano ha immediatamente inviato contingenti di supporto, che erano già pronti all’intervento in caso di problemi. Così, volto coperto o meno, 50 tifosi interisti sono stati bloccati in via Pinerolo. Nei giardinetti di via Ippodromo sono stati ritrovati bastoni, cinture e tirapugni, che doveva probabilmente servire per aggressioni ben più pesanti e gravi.

51 daspo sportivi per Inter Juventus

I 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in questura e identificati. Un 22enne e un 24enne sono stati arrestati e gli altri 48 denunciati per Resistenza e violenza pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Ieri sera, il questore Petronzi aveva già emesso un daspo sportivo nei confronti di un tifoso juventino prima dell’inizio della partita, ma questa mattina erano già pronti e firmati i 50 Daspo che hanno colpito ognuno degli interisti fermati nella notte.