Cuggiono al buio. L’illuminazione elettrica pubblica va in black out. Lettera aperta al sindaco

Una lettera aperta al sindaco di Cuggiono, Giovanni Cicchetti, inviata alla nostra redazione dai consiglieri comunali Ronchi e Prima, mostra quanto difficile sia, a Cuggiono risolvere un problema.

Oggetto: lettera aperta in merito alle interruzioni elettriche e dell’illuminazione pubblica di Cuggiono

L’annoso problema dell’illuminazione pubblica del nostro paese si è acuito particolarmente nello scorso anno. Si sono verificati diversi casi di black-out elettrici nel paese che hanno provocato ai cittadini oltre al disagio anche danni economici.

Alcune parti di Cuggiono ciclicamente rimangono buie: queste continue interruzioni di pubblico servizio, oltre che inaccettabili ai cittadini alimentano timori per la loro sicurezza.

Un incontro pubblico per fare luce su quanto succede

Le chiediamo cortesemente di organizzare, quanto prima, un incontro pubblico con la partecipazione anche delle parti in causa: Enel Sole, Anas, Amministrazione comunale e Consiglieri, possibilmente con ripresa video. Crediamo sia doveroso allo stato dei fatti fornire il punto della situazione sugli interventi fatti, quelli che ancora necessitano e una loro tempistica per arrivare finalmente ad una situazione di normalità. In attesa di un Suo cortese riscontro, le auguriamo una serena giornata. Da Cuggiono, Ronchi Gianfranco e Prina Pietro

Il commento del direttore

Cosa dire? Cuggiono è in una situazione tale per cui un sindaco deve farsi dire dai consiglieri comunali di mettere a posto l’impianto elettrico tramite una lettera aperta, perchè nemmeno il consiglio comunale funziona più? Sarà in black out anche quello? Attendiamo la risposta del sindaco, ovviamene.